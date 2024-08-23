Цікаво, що у Pixel 9 Pro XL практично така ж камера, що й у минулого покоління.

До фахівців з DxOMark доїхав найтоповіший і найдорожчий смартфон Google актуального покоління. Оглядачі перевірили камеру флагмана та помістили Pixel 9 Pro XL на друге місце в рейтингу камерофонів.

Телефон отримав 157 балів – 161 за фото і 152 за відео. Краще показав себе тільки Huawei Pura 70 Ultra з його 163 балами. Крім того, 2-ге місце разом із Pixel 9 Pro XL ділить Honor Magic 6 Pro, у якого теж за підсумком тестування набралося 158 балів.

Камера нового "Пікселя" високо оцінили за передачу кольору, ефект боке під час зйомки в портретному режимі, експозицію, автофокус, співвідношення текстури і шуму під час яскравого освітлення, деталізацію під час яскравого освітлення і в приміщенні, під час масштабування і макрозйомки, а також за стабілізацію відео.

Відео дня

Авторів рейтинги засмутили тільки рідкісне неточне перенесення кольорів і хроматичний шум за дуже слабкого освітлення, випадкові артефакти в режимі боке, різниця в різкості відео під час ходьби, яка час від часу проявляється.

Приклади фото можна подивитися нижче:

Примітно, що у Pixel 9 Pro XL практично така ж камера, що й у Pixel 8 Pro. Вона складається з ширококутного об'єктива 50 Мп, "ультраширіка" на 48 Мп і 48-Мп "телевіка". Також смартфон отримав низку ШІ-функцій, які виділяють його на тлі конкурентів.

Що стосується базового Pixel 9, він теж став одним із лідерів DxOMark. Його камеру оцінили в 154 бали – стільки ж, наприклад, у iPhone 15 Pro Max. А у своєму сегменті (до $800), це однозначно найкраще рішення.

Нагадаємо, цього року в серію Pixel 9 увійшло одразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

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