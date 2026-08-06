Roblox втратила $70 млрд своєї вартості: геймерам нема в що грати

Керівництво платформи вважає, що проблема полягає у нестачі нових вірусних хітів.

Компанія Roblox Corporation звітувала про невтішні фінансові показники за другий квартал 2026 року, пов’язуючи проблеми з відсутністю нових вірусних ігор. Ринкова вартість компанії впала на $70 млрд, а акції за цей же період обвалилися на 70%, пише Dexerto.

Згідно зі звітом, кількість щоденних активних користувачів у другому кварталі впала до 123 млн порівняно з піковими 152 млн у третьому кварталі 2025-го. Компанія також повідомила, що показник витрат користувачів зріс лише на 8% у річному вимірі, хоча раніше демонстрував набагато активніше зростання.

Фінансовий директор компанії Навін К. Чопра пояснив зниження доходів тим, що гравці перенесли свій інтерес з високоприбуткових хітів 2025 року на ігри з нижчою погодинною монетизацією. Ситуацію погіршила нова система рекомендацій, яка тепер орієнтована на довгострокове утримання гравців, а не на максимізацію короткострокового доходу.

Відео дня

Компанія відмовилася надати фінансовий прогноз на весь 2026 рік, а аналітична фірма Morningstar, у свою чергу, назвала результати Roblox "жахливими", підкресливши, що майже всі основні показники залученості користувачів та витрат продемонстрували негативну динаміку.

Аналітики зазначають, що головна проблема Roblox полягає в залежності від випадкового успіху окремих вірусних проєктів. Якщо користувачі не знаходять нових цікавих ігор, вони проводять менше часу на платформі та рідше купують внутрішньоігрову валюту Robux.

Раніше стало відомо, що Rockstar зустрілася з авторами Roblox і Fortnite, щоб зібрати ідеї для GTA 6 Online. Компанія хоче просувати контент, створений гравцями.

УНІАН повідомляв, що невелика інді-гра за місяць продалася тиражем 15 млн копій, випередивши Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 та інші гучні ігри року.

Вас також можуть зацікавити такі новини: