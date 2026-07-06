Проста інді-гра продалася тиражем 15 млн копій за місяць: що про неї відомо

Гра, яка продовжує стрімко набирати популярності, доступна тільки на ПК.

Невелика інді-гра Meccha Chameleon продовжує стрімко набирати популярність. Розробники повідомили, що всього за 26 днів з моменту релізу проєкт розійшовся тиражем у 15 млн копій, ставши одним із найуспішніших релізів 2026 року.

На честь цього досягнення анонсували кросовер із "відомою японською знаменитістю" – він пройде наступного тижня. Незадовго до цього в грі додали нову карту "Осака", підвищили роздільну здатність текстур малярського пензля, а також внесли інші зміни та виправили баги.

Meccha Chameleon – це багатокористувацька гра в хованки. Гравці керують білими чоловічками, яких потрібно розфарбовувати, щоб сховатися від інших гравців. Попри просту концепцію та мінімалістичну графіку проєкт швидко став вірусним завдяки популярним роликам у соцмережах та низькій ціні.

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Особливо вражає той факт, що гру створили всього двоє людей. За їхніми словами, на розробку пішло близько двох місяців, а просування практично не вимагало маркетингового бюджету. Хіт вийшов 10 червня і вже менше ніж за тиждень досяг тиражу в 3 млн копій.

За даними Alinea Analytics, гра очолила список найбільш продаваних релізів 2026 року на всіх платформах. Таким чином, інді-хіт від команди з двох осіб залишив позаду Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 та інші гучні розробки поточного року.

Meccha Chameleon доступна лише на ПК, хоча автори планують випустити й консольні версії. У Steam гра має майже 50 000 відгуків – 85% з них позитивні. До речі, коштує вона всього 150 грн.

У Steam триває літній розпродаж, під час якого з великими знижками можна придбати величезну кількість ігор. УНІАН зібрав 10 якісних ігор дешевше 100 грн.

У EGS прямо зараз можна безкоштовно отримати дві гри, зокрема культовий хоррор-квест із 90-х.

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