Компанія хоче просувати контент, створений гравцями.

Повідомляється, що Rockstar зустрілася з розробниками Fortnite і Roblox, щоб обговорити створення онлайн-екосистеми GTA 6, яка дозволила б гравцям завантажувати користувацький контент.

За інформацією видання Digiday, у GTA 6 планують додати можливість створювати користувацькі моди, які можуть нагадувати окремі ігри, як наприклад у Roblox.

Однак зустріч розробників прояснила ще не всі питання. Наприклад, так і не було вирішено, яку вигоду отримуватимуть гравці, які вирішили віддати Rockstar свою інтелектуальну власність.

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Також видання VGC згадало, що ще у 2023 році Rockstar найняла до себе в штат групу моддерів CFX.RE, яка стоїть за найпопулярнішими інструментами для моддінгу GTA 5 і Red Dead Redemption 2.

Раніше ми розповідали, що журналісти видання Kotaku розрахували точну дату релізу GTA 6. Гра має вийти 28 жовтня 2025 року.

Крім того, глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях. Це вже усталена традиція Rockstar, випускати свої ігри в різний час.

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