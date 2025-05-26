Розробка Grow a Garden зайняла всього 3 дні.

Абсолютний лідер за кількістю гравців у 2025 році - не GTA і не Call of Duty, це Grow a Garden, користувацька гра в Roblox про город, створена підлітком. Днями вона зібрала 8.9 мільйонів гравців одночасно, для порівняння: рекорд PUBG у Steam - 3.26 мільйона.

Спочатку все максимально просто: гравцеві видають грядку, він садить овочі, продає врожай, купує нове насіння, повторює. Культури ростуть навіть в офлайні, а прискорення і нові можливості можна купити за донатну валюту Robux.

Однак усе дійшло до того, що гравці вибудували ринкову економіку, зробивши насіння цінними активами. На YouTube можна знайти повно прямих трансляцій, де відстежують вартість рідкісного насіння.

Відео дня

Автор зробив гру буквально за три дні, потім до нього підключилася студія Splitting Point, викупивши частину проєкту і взявши управління на себе, але сам розробник зберіг близько 50% частки. Пізніше до команди приєдналася ще одна Roblox-студія - Do Big.

Коли Grow a Garden почала підривати топи, дослідники з TD Cowen припустили, що гра штучно накручує популярність за допомогою ботів, нібито дивно багато нових акаунтів із Філіппін та Індонезії, але за кілька днів вони самі відкликали свої звинувачення. У Roblox теж підтвердили: все по-чесному, зростання органічне, а утримання і залученість - у межах норми.

Раніше ми розповідали, що Rockstar зустрілася з творцями Roblox і Fortnite, щоб набрати ідей для GTA 6 Online. Компанія хоче просувати контент, створений гравцями.

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