Журналісти оновили топ-100 найкращих ігор на ПК – серед них є український проєкт

Ігрове видання PC Gamer опублікувало щорічний рейтинг ста найкращих ігор для ПК, "у які ви можете пограти прямо зараз". Топ складає редакція сайту, що налічує 30 осіб.
Перше місце посіла Baldur’s Gate 3 від Larian Studios – редакція PC Gamer назвала її видатним прикладом сучасної RPG. На другій позиції опинилася Disco Elysium, а замикає трійку лідерів "Відьмак 3". До десятки також увійшли Elden Ring, Minecraft, Stardew Valley, XCOM 2, Crusader Kings 3, DOOM (1993) та Half-Life 2.
Серед релізів 2026 року до списку потрапили Resident Evil Requiem (45-те місце), Slay the Spire 2 (68-ме), Arc Raiders (89-те) та Marathon (91-те). Замикає топ-100 Deadlock, який опинився в рейтингу ще до офіційного релізу. Вибула з топу, серед інших, Clair Obscur: Expedition 33.
Український шутер "STALKER.: Поклик Прип’яті" посів 61-е місце. Редакція PC Gamer назвала її "найціліснішою частиною оригінальної трилогії", в якій розробникам вдалося поєднати всі ключові елементи серії: систему фракцій, побічні завдання, артефакти та підтримку модифікацій.
Журналісти також відзначили вдале поєднання шутера, RPG та хоррору, а атмосферу гри – її незвичайний світ і навмисно шорстку механіку – назвали важливою складовою чарівності S.T.A.L.K.E.R.
Ось повний список 100 найкращих ігор для ПК за версією PC Gamer у 2026 році:
- 1. Baldur's Gate 3
- 2. Disco Elysium
- 3. "Ведьмак 3: Дикая охота"
- 4. Elden Ring
- 5. Minecraft
- 6. Stardew Valley
- 7. XCOM 2
- 8. Crusader Kings 3
- 9. DOOM (1993)
- 10. Half-Life 2
- 11. Divinity: Original Sin 2
- 12. Outer Wilds
- 13. Red Dead Redemption 2
- 14. Dark Souls
- 15. The Elder Scrolls 3: Morrowind
- 16. Balatro
- 17. Baldur's Gate 2: Enhanced Edition
- 18. Dishonored 2
- 19. Deus Ex
- 20. The Elder Scrolls 5: Skyrim
- 21. Halo: The Master Chief Collection
- 22. Kingdom Come: Deliverance 2
- 23. Fallout: New Vegas
- 24. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- 25. Garry's Mod
- 26. World of Warcraft
- 27. Titanfall 2
- 28. Portal
- 29. Hitman World of Assassination
- 30. Sekiro: Shadows Die Twice
- 31. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- 32. Team Fortress 2
- 33. Diablo 2
- 34. Final Fantasy XIV
- 35. The Sims 2
- 36. Blue Prince
- 37. Rimworld
- 38. Helldivers 2
- 39. Mass Effect Legendary Edition
- 40. Counter-Strike 2
- 41. Papers, Please
- 42. Armored Core 6: Fires of Rubicon
- 43. Vampire: The Masquerade – Bloodlines
- 44. Into the Breach
- 45. Resident Evil Requiem
- 46. Undertale
- 47. Abiotic Factor
- 48. Return of the Obra Dinn
- 49. Persona 5 Royal
- 50. What Remains of Edith Finch
- 51. Star Wars: Knights of the Old Republic 2
- 52. Sid Meier's Civilization 5
- 53. Hunt: Showdown 1896
- 54. Prey (2017)
- 55. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- 56. Nier: Automata
- 57. Stellaris
- 58. Hades
- 59. Caves of Qud
- 60. Kerbal Space Program
- 61. Stalker: Call of Prypiat – Enhanced Edition
- 62. Vampire Survivors
- 63. Alan Wake 2
- 64. Spelunky 2
- 65. Deep Rock Galactic: Survivor
- 66. StarCraft 2
- 67. Cyberpunk 2077
- 68. Slay the Spire 2
- 69. Satisfactory
- 70. Thief Gold
- 71. Dispatch
- 72. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
- 73. Guild Wars 2
- 74. The Walking Dead
- 75. Yakuza 0
- 76. Max Payne 2
- 77. Destiny 2
- 78. Frostpunk
- 79. BioShock
- 80. Monster Hunter: World
- 81. Grand Theft Auto 5
- 82. Left 4 Dead 2
- 83. FEAR
- 84. Citizen Sleeper
- 85. Deep Rock Galactic
- 86. Overwatch
- 87. Terraria
- 88. Alien: Isolation
- 89. Arc Raiders
- 90. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- 91. Marathon
- 92. Hollow Knight: Silksong
- 93. BattleTech
- 94. Inside
- 95. Dwarf Fortress
- 96. DOOM Eternal
- 97. Cities: Skylines
- 98. Total War: Warhammer 3
- 99. Death Stranding 2
- 100. Deadlock
Нагадаємо, у листопаді 2024 року вийшла STALKER 2: Heart of Chornobyl, яку розробляли майже 15 років. Нова гра була тепло сприйнята як критиками, так і звичайними гравцями. У серпні 2026 року вийшло сюжетне доповнення "Ціна надії".
Раніше критики склали топ-10 найкращих ігор Steam, які можна пройти за один вечір. Усі ігри зі списку можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна з них здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.