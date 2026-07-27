GSC оголосила дату виходу першого сюжетного доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2

Одночасно з’явиться безкоштовне оновлення 2.0, яке переведе гру на актуальну версію рушія Unreal Engine 5

Українська студія GSC Game World оголосила дату виходу першого сюжетного доповнення для постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Воно отримало назву Cost of Hope ("Ціна надії") і стане доступним 20 серпня на ПК, Xbox Series та PlayStation 5.

Події "Ціни надії" знову відправлять Скіфа в саме серце Зони. Гравцям доведеться опинитися в центрі нового протистояння між угрупованнями "Обов’язок" і "Свобода", а також дослідити раніше недоступні території, зокрема Чорнобильську АЕС і "Залізний ліс".

Анонс супроводжувався новим трейлером, у якому показали декілька нових локацій, перестрілки з супротивниками та атмосферу майбутньої подорожі найнебезпечнішими куточками Зони. Це нелінійне сюжетне DLC розраховане на десятки годин ігрового процесу.

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Одночасно з релізом Cost of Hope вийде безкоштовне оновлення 2.0. Воно буде доступне всім власникам базової гри незалежно від придбання DLC. Серед головних змін – перехід шутера на нову версію рушія Unreal Engine 5, покращення продуктивності та новий контент.

Раніше в GSC підтвердили, що Cost of Hope – це не єдине DLC, тож у майбутньому на гравців чекають інші сюжетні розширення.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав надзвичайно теплий прийом як від критиків, так і від звичайних гравців. У Steam "Сталкер" набрав понад 100 тис відгуків, з яких переважна більшість– позитивні. Раніше розробники випустили документальний фільм про створення гри в умовах війни.

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