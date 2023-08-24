Ілюстрація виконана у синьому й жовтому кольорах та має низку деталей із додатковим сенсом.

Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності новим святковим дудлом. Він доступний на стартовій сторінці пошукача.

Ілюстрація виконана у синьому й жовтому кольорах та має низку деталей із додатковим сенсом. На самому малюнку зображено парад із представниками різних верств українського суспільства, які об'єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє, йдеться в офіційному блозі Google Україна.

У Google наголосили, що цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки країна продовжує відстоювати свою незалежність та боротися проти російського вторгнення, яке триває.

Відео дня

Авторка дудлу, Поліна Дорошенко, пояснює свою ідею так: "У дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об'єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки й керамічного півня, що став символом незламності, стійкості попри всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому".

Нагадаємо, минулого року Google привітав Україну з Днем Незалежності doodle з силуетом сокола, який нагадує герб, котрий обвиває стрічка у кольорах національного прапора.

День Незалежності України 2023 - як святкуватиме країна в умовах війни

Через повномасштабну війну 32-річчя нашої державності українці відзначатимуть у робочий день. При цьому масштабних урочистих масових заходів не передбачається. Зокрема, на Чернігівщині до кінця серпня органам місцевої влади рекомендували обмежити масові заходи через небезпеку ракетних ударів.

Водночас на центральній вулиці столиці розміщують трофейну техніку до Дня Незалежності, вона пробуде там до 28 серпня.

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