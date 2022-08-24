Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності новим дудлом.
Він доступний на стартовій сторінці пошукача.
Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 31-у річницю Незалежності.
Дудл виконаний у жовтому та синьому кольорах. На ньому зображено людей, які тримаються за руки. Вони дивляться в небо, де великий птах несе у дзьобі жовто-блакитну стрічку.
Після натискання на картинку користувача перекидає на сторінку, яка містить інформацію про це свято.
Нагадаємо, що державне підприємство "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.
Як відомо, цього року свято не буде відзначатися з розмахом через повномасштабну війну. УНІАН писав, які заходи відбудуться у Києві в цей день.
Раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке" у День Незалежності України.
Про провокації з боку Росії також попереджали у Раді національної безпеки України, а у Національній поліції не виключають активізації диверсійних груп.
Крім того, жителів країни попереджали про високу загрозу ракетних ударів 24 серпня.