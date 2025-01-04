При бюджеті до 160 доларів Intel Core i5-13400 пропонує найбільшу продуктивність серед бюджетної лінійки.

Автори авторитетного порталу Tom's Hardware опублікували список найвдаліших процесорів із бюджетного сегмента на початок 2025 року.

У редакції вийшов невеликий список із п'яти процесорів для економних геймерів. Цікаво, що жодного нового чипсета в топі немає.

Відкриває список Intel Core i5-13400 , який у ціновій категорії 130–160 доларів є безумовним лідером. У цієї 10-ядерної 16-потокової моделі чудова продуктивність і в іграх, і в робочих завданнях.

, який у ціновій категорії 130–160 доларів є безумовним лідером. У цієї 10-ядерної 16-потокової моделі чудова продуктивність і в іграх, і в робочих завданнях. Тим, хто хоче заощадити ще більше, є сенс розглянути Intel Core i5-12400F. Процесор сумісний з недорогими материнськими платами, але при цьому здатний розкрити можливості топових відеокарт.

Розумною альтернативою від AMD, як і раніше, є AMD Ryzen 5 5600, один із найкращих процесорів у принципі за співвідношенням ціни/характеристик.

Якщо потрібен процесор для ультрабюджетної збірки (до 100 доларів), то безпрограшним варіантом стане Intel Core i3-13100F , який дуже хороший в іграх і підтримує PCIe 5.0. Крім того, у нього непоганий штатний кулер.

, який дуже хороший в іграх і підтримує PCIe 5.0. Крім того, у нього непоганий штатний кулер. Замикає топ бюджетних процесорів APU AMD Ryzen 5 5600G. Це оптимальний варіант для тих, хто не планує купувати дискретну відеокарту і кому достатньо 1080р-геймінгу на середніх налаштуваннях.

Відео дня

У січні очікується прем'єра нових відеокарт Nvidia і AMD. Флагманська модель RTX 5090, за чутками, буде справжнім монстром із 32 ГБайт VRAM і 512-бітною шиною. А ось топова модель Radeon конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, а майже 55% ПК-гравців перейшли на Windows 11.

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