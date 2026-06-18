HDMI 2.2 скоро з’явиться у телевізорах і моніторах: яким буде зображення майбутнього

Його головною особливістю стане пропускна здатність у 96 Гбіт/с, що рівно вдвічі більше, ніж у нинішнього HDMI 2.1.

Уже в 2027 році на ринку з'являться перші пристрої, що підтримують оновлений стандарт HDMI 2.2. Про це повідомляє TechRadar з посиланням на заяву HDMI Licensing Administrator (організація, яка керує ліцензуванням стандарту HDMI та контролює його використання виробниками).

Його ключовою особливістю стане пропускна здатність у 96 Гбіт/с, що рівно вдвічі більше, ніж у нинішнього HDMI 2.1 (48 Гбіт/с). Для повної реалізації можливостей знадобиться новий тип кабелю Ultra96, сертифікований під підвищену швидкість передачі даних.

Завдяки цьому HDMI 2.2 зможе забезпечувати вищі роздільні здатності та частоти оновлення, зокрема "нестиснені" 8K при 240 Гц або навіть 16K при 60 Гц. Для геймерів це означає можливість грати в 4K з високою частотою оновлення без застосування стиснення DSC. Хоча ця технологія вже вважається ефективною, вона іноді може спричиняти затримки та артефакти.

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Новий інтерфейс, імовірно, з’явиться на консолях наступного покоління та відеокартах AMD з архітектурою RDNA 5. Вихід новинок очікується не раніше 2028 року.

Найпомітнішим нововведенням для звичайних користувачів може стати поява технології HDMI Latency Indication Protocol (LIP), яка покликана поліпшити синхронізацію звуку та зображення. Вона орієнтована на домашні мультимедійні системи з телевізорами, саундбарами та AV-ресиверами.

Багато власників смарт-телевізорів переконані, що всі HDMI-роз'єми однакові, але це поширена помилка. Насправді неправильне підключення може непомітно погіршувати якість зображення та звуку і навіть обмежувати можливості смарт-телевізора.

УНІАН розповідав, для чого насправді потрібен HDMI-порт в автомобілі. Сьогодні він зустрічається не так часто, але, як і раніше, може бути корисним для розваг пасажирів.

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