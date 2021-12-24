Щоб виправити баг, потрібно відкотитися до попередньої версії.

Власники ряду ноутбуків і настільних комп'ютерів компанії Dell, які поспішили перейти на свіжу версію прошивки BIOS, поплатилися працездатністю своїх девайсів.

Про це повідомляє профільне видання Bleeping Computer.

Пристрої або розкручують кулери, при цьому ні дисплей, ні периферійні пристрої та аксесуари не працюють, або показують синій екран смерті та вимикаються. Виробник мовчазно прибрав посилання на мікропрограми зі свого офіційного сайту, але тим, хто вже оновився, проблему доводиться вирішувати своїми силами.

Поки що є тільки один відомий спосіб "пофіксити" проблему – відкотити оновлення до попередніх версій. У випадку ж з ноутбуками необхідно додатково витягти акумуляторну батарею, потім знову вставити її, одночасно натиснувши кнопку живлення.

Читайте такожМільярди гаджетів під загрозою: виявлена уразливість, що краде дані по Wi-Fi і BluetoothАле повернення до попередньої версії BIOS – це не зовсім тривіальна процедура, і далеко не кожен пересічний користувач може впоратися з нею. У зв'язку з цим власникам наступних моделей не рекомендується оновлювати BIOS до появи подальших інструкцій від Dell:

Latitude 5320 (версія 1.14.3)

Latitude 5520 (версія 1.14.3)

Inspiron 5680 (версія 2.8.0)

Alienware Aurore R8 (версія 1.0.18)

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у власників піратських версій Windows почали красти гроші з криптогаманців. При цьому сам "шкідник" надійно прихований від антивірусів, а видалити її з системи може бути непросто.

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