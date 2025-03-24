Спочатку скарги стосувалися переважно RTX 50, але тепер про них говорять користувачі RTX 30 з RTX 40.

Користувачі в мережі активно обговорюють нові проблеми з драйверами NVIDIA версії 572.XX, які, як повідомляється, тепер зачіпають відеокарти серії GeForce RTX 30 і RTX 40.

Спочатку скарги на проблеми на кшталт чорних екранів, зависань і вильотів в іграх стосувалися переважно відеокарт RTX 50ї серії, але останні повідомлення вказують на поширення неполадок і на старіші NVIDIA. Є заяви навіть від власників RTX 20-ї серії, пише портал Wccftech.

Найчастіше проблеми з ПК із відеокартами RTX 30 і RTX 40 відбуваються під час активації функції DLSS Frame Generation, особливо в поєднанні з G-Sync. Найбільша кількість скарг пов'язана з ААА-іграми на кшталт Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 і God of War Ragnarok, де геймери відзначають постійні системні вильоти та перезавантаження ПК.

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Аналіз скарг показує, що проблеми проявляються як в іграх, так і під час звичайного використання, що безумовно не тішить їхніх власників. У мережі пишуть, що відкат драйвера до більш ранньої версії, наприклад 566.XX, допомагає позбутися збоїв, але разом з цим призводить до втрати нового функціоналу та оптимізацій для ігор, які нещодавно вийшли.

NVIDIA поки що не дала офіційних коментарів щодо проблем із драйверами на відеокартах до GeForce RTX 50хх (для них правки вносять уже декілька версій), що також викликає невдоволення в спільноті.

Нещодавно з'ясувалося, що Nvidia відключила підтримку 32-бітної PhysX для відеокарт GeForce RTX 5000, що позначилося на їхній продуктивності в старих іграх. Деяким доводиться встановлювати ще одну відеокарту, щоб грати в старі ігри.

Нагадаємо, раніше Nvidia заявила про припинення підтримки відеокарт GTX 900 і GTX 1000. На особливу увагу заслуговує GTX 1060, яка протягом багатьох років утримувала звання найпопулярнішої відеокарти у користувачів Steam.

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