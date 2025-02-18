Користувачі виявили приховане обмеження PhysX на нових відеокартах, через яке низка хітів минулих років працюють нестабільно.

Власники відеокарт серії GeForce RTX 50 виявили досить неприємну особливість нових GPU – ігри з підтримкою PhysX почали показувати слабку продуктивність.

Користувачі форумів Reddit і ResetEra звернули увагу, що вони не можуть активувати фірмову технологію PhysX у низці старих ігор, навіть якщо вона там підтримується. А спроби примусового ввімкнення через редагування файлу конфігурації призводять до значного падіння продуктивності.

Так, один із користувачів провів тестування в Borderlands 2 і виявив, що ПК з Core i9-13900KS і GeForce RTX 5090 не може забезпечити стабільні 60 fps. Як виявилося, причиною стала відмова Nvidia від підтримки 32-біткої архітектури CUDA в новому поколінні – інформацію про це знайшли на офіційному сайті компанії.

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Це означає, що хіти минулих років на кшталт Mafia 2, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 і перших трьох частин Batman: Arkham, що використовують 32-бітові бібліотеки PhysX, більше не можуть працювати коректно на нових відеокартах.

Поки незрозуміло, чи запропонує Nvidia рішення для зворотної сумісності або ж власникам RTX 50 доведеться шукати альтернативні способи запуску старих ігор самостійно.

Нагадаємо, 30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління RTX 5090 і RTX 5080, але в США і Європі її розкупили за кілька хвилин. Перекупники вже активізувалися – у них ціна на відеокарти сягає $9000.

Nvidia підтвердила, 20 лютого вийде RTX 5070 Ti, а 5 березня – звичайна RTX 5070. РРЦ відеокарт складе 749 і 549 доларів відповідно. Запуск бюджетних RTX 5060 Ti і RTX 5060 запланований на квітень.

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