У GeForce RTX 5000 компанія Nvidia припинила підтримку 32-бітного PhysX, що позначилося на їхній продуктивності в старих іграх.

Нещодавно з'ясувалося, що Nvidia відключила підтримку 32-бітної PhysX для відеокарт RTX 50-ї серії, через що вони у відповідному режимі дуже програють старішим карткам. Автори YouTube-каналу Gamers Nexus вирішили оцінити масштаб проблеми і порівняли RTX 5080, зокрема з GTX 580, що вийшла в далекому 2010 році.

Результати показали, що при ввімкненому PhysX вся обробка фізичних ефектів лягає на процесор, яким у цьому тесті виступав Ryzen 7 9800X3D. У таких умовах GeForce RTX 5080 втрачає продуктивність настільки сильно, що в деяких іграх GTX 580 виявляється швидшою, особливо якщо використовує GPU для обробки PhysX.

Наприклад, у грі Mafia II без PhysX RTX 5080 видає понад 400 fps. Однак після активації технології її середній фреймрейт падає до 30 fps (-92,5%), що фактично вдвічі нижче показників GTX 580.

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Але сама по собі ситуація неоднозначна: у низці протестованих ігор RTX 5080 добре справляється навіть з урахуванням відсутності підтримки PhysX. Хоча якщо ефекти відключити, продуктивність все одно зростає в рази.

Єдиним способом отримати притомну продуктивність на нових відеокартах RTX 50-ї серії в іграх через скасування підтримки PhysX є встановлення в систему додаткової відеокарти, що займається обрахунком технології.

Під час анонсу RTX 5080 Nvidia встановила на них рекомендовану ціну в $999. Проте цей цінник є таким лише на папері. Дефіцит і обмежені запаси демонструє інший рівень цін – в Україні відеокарта продається від 68 000 грн (~$1650) до 85 000 грн (~$2020).

Нагадаємо, раніше Nvidia заявила про припинення підтримки відеокарт GTX 900 і GTX 1000. На особливу увагу заслуговує GTX 1060, яка протягом багатьох років утримувала звання найпопулярнішої відеокарти у користувачів Steam.

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