У деяких GPU виявилося недостатньо блоків растеризації, через що в бракованих відеокартах падала продуктивність.

Деякі власники нових відеокарт Nvidia RTX 5090 заявили про заводський брак, у GPU виявилося недостатньо блоків растеризації: 168, замість 176. Це знижує продуктивність відеокарти приблизно на 4.54%.

У Nvidia визнали проблему, зазначивши, що такий дефект мають приблизно 0.5% відеокарт RTX 5090, 5090D і 5070 Ti. Постраждалі можуть звернутися в сервісний центр компанії, щоб замінити залізяку.

Також у Nvidia заявили, що вже усунули причину, через яку виникала така помилка на виробництві. Як зауважує сама компанія, зменшена кількість блоків растеризації не впливає на завдання, пов'язані зі штучним інтелектом.

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Помилка торкнулася одразу кількох виробників відеокарт: Zotac, MSI, Gigabyte, Manli, ну і самої Nvidia з їх Founders Edition.

Якщо цікаво перевірити свою відеокарту, то зробити це можна в утиліті GPU-Z. У RTX 5090 має бути 176 блоків растеризації, а у RTX 5070 Ti - 96.

Раніше ми розповідали про інженера Intel, який розібрав схему живлення RTX 5090 і дійшов висновку, що кабелі відеокарти, недостатньо захищені, будуть постійно плавитися.

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