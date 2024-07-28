Традиційно, найкращі картки для бюджетного геймінгу пропонує AMD, тоді як на ринку флагманів домінує Nvidia.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому перерахували найкращі відеокарти в шести різних цінових категоріях станом на літо 2024 року.

Ситуація на ринку комплектуючих швидко змінюється – від початку року вийшли нові моделі від AMD і Nvidia, ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт стала помітно кращою, і зараз, мабуть, найкращий час для збірки ігрового ПК.

Найкращі відеокарти початкового рівня . Тут фахівці радять усіма силами уникати купівлі GeForce RTX 3050, оскільки вона на 25% слабкіша за Radeon RX 6600, яка стоїть стільки ж. А якщо бюджет дозволяє, то варто доплатити за Radeon RX 6600 XT.

. Тут фахівці радять усіма силами уникати купівлі GeForce RTX 3050, оскільки вона на 25% слабкіша за Radeon RX 6600, яка стоїть стільки ж. А якщо бюджет дозволяє, то варто доплатити за Radeon RX 6600 XT. Найкращі бюджетні відеокарти . Коли мова заходить про сегмент $200-300, то тут найкращим рішенням залишається Radeon RX 6750 XT. Ця карточка приблизно на 13% швидша RX 7600 XT і на цілих 20% продуктивніша за Radeon RX 7600. Втім, охочим придбати її варто поквапитися, оскільки її складські запаси поступово добігають кінця.

. Коли мова заходить про сегмент $200-300, то тут найкращим рішенням залишається Radeon RX 6750 XT. Ця карточка приблизно на 13% швидша RX 7600 XT і на цілих 20% продуктивніша за Radeon RX 7600. Втім, охочим придбати її варто поквапитися, оскільки її складські запаси поступово добігають кінця. Відеокарти середнього рівня . У сегмент до $400 ідеально вписується Radeon RX 6800. Особливий інтерес представляють 16 Гб відеопам'яті, завдяки чому життєвий цикл карти при 2К-геймінгу збільшується порівняно з конкурентами. Як альтернативу можна розглянути RX 7700 XT.

. У сегмент до $400 ідеально вписується Radeon RX 6800. Особливий інтерес представляють 16 Гб відеопам'яті, завдяки чому життєвий цикл карти при 2К-геймінгу збільшується порівняно з конкурентами. Як альтернативу можна розглянути RX 7700 XT. Золота середина . Найкращим вибором у межах $500 буде GeForce RTX 4070 Super. Новинка від Nvidia пропонує чудову продуктивність у рейтрейстингу і класичній растеризації, а також має гідне співвідношення ціни і швидкодії.

. Найкращим вибором у межах $500 буде GeForce RTX 4070 Super. Новинка від Nvidia пропонує чудову продуктивність у рейтрейстингу і класичній растеризації, а також має гідне співвідношення ціни і швидкодії. Передтоповий рівень : у цьому сегменті лідирує Radeon RX 7900 XT. Це найкраще рішення й абсолютний топ за свої гроші, відеокарта має цілих 20 ГБ відеопам'яті та підійде для ігор у 2K за максимальних налаштувань графіки або в 4K, але з менш вимогливими налаштуваннями.

: у цьому сегменті лідирує Radeon RX 7900 XT. Це найкраще рішення й абсолютний топ за свої гроші, відеокарта має цілих 20 ГБ відеопам'яті та підійде для ігор у 2K за максимальних налаштувань графіки або в 4K, але з менш вимогливими налаштуваннями. Найтоповіший топ: якщо бюджет дозволяє, то GeForce RTX 4080 Super задовольнить усі ваші ігрові потреби. Вона на 30% швидша за конкуруючу Radeon RX 7900 XTX в іграх з рейтрейсінгом і має підтримку якіснішого апскейлера Nvidia DLSS.

Раніше експерти називали 10 відеокарт, які в жодному разі не можна купувати в ігровий ПК у 2024 році. У них або з'явився більш актуальний і дешевий аналог, або вони ще на момент виходу постраждали від невдалого позиціювання.

Свіже опитування Steam показало зниження популярності "старичків" GTX 1060 і GTX 1650. Загальна тенденція останніх місяців говорить про те, що дедалі частіше користувачі відмовляються від застарілих GeForce GTX і переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів.

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