Але чи буде ця функція доступна за межами Китаю, невідомо.

Компанія Xiaomi, Oppo і Vivo уклали партнерство та анонсували нове рішення, яке дозволяє швидко і просто обмінюватися даними між пристроями брендів.

Раніше власники пристроїв цих трьох брендів могли переносити тільки свої фотографії та контакти. Однак в рамках нової ініціативи тепер можна буде відновити на новому пристрої також і всі сторонні додатки з усіма даними, повідомляє Gizmochina.

Наприклад, якщо у користувача був смартфон Xiaomi й він вирішив "перейти" на Oppo, то перенесення фото, додатків, контактів та інших файлів зі старого пристрою на нове не складе проблем.

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Можливо, в майбутньому до Xiaomi, Oppo і Vivo приєднаються й інші компанії. Поки не ясно, чи буде нова функція з перенесення даних доступна тільки в Китаї або ж з'явиться і в інших регіонах. У Google, до речі, є своє рішення, що дозволяє синхронізувати всі свої програми на різних пристроях Android, але воно працює не ідеально.

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