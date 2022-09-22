З інших "фішок" – просунута основна камера, дисплей з підвищеною частотою оновлення, а також наявність стереодинаміків і 4D-вібрації.

Флагманська лінійка Vivo X80 поповнилася моделлю середнього рівня X80 Lite 5G. Новинка, окрім усього іншого, поставляється з задньою панеллю, яка може змінювати забарвлення під дією світла.

З інших "фішок" – просунута основна камера, дисплей з підвищеною частотою оновлення, а також наявність стереодинаміків і 4D-вібрації.

Смартфону дісталася 6.44-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення до 90 Гц і підтримкою HDR10+. В основі лежить процесор Dimensity 900 з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Батарея на 4400 мАг підтримує зарядку 44 Вт.

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Що стосується фотоможливостей, то на задній частині встановлена 64-Мп основна камера, 8-Мп надширококутний об'єктив і 2-Мп макрокамера. Для знімання селфі в каплевидному вирізі спереду є фронталка на 50 мегапікселів із автофокусом.

Пристрій також отримав задньою панеллю, що змінює колір – під впливом ультрафіолету версія в золотому кольорі перетворюється в помаранчеву. Vivo X80 Lite вже надійшов у продаж в Європі за ціною 440 доларів (~16 400 грн).

Раніше УНІАН ділився Топ-5 флагманських смартфонів з хорошим співвідношенням ціна-якість. В список потрапили як новинки, так і випущені раніше пристрої на Android, які все ще актуальні для покупки у 2022.

Також публікували рейтинг найкращих смартфонів середньобюджетного сегмента, які зараз продаються нижче $300. У список потрапили моделі від Realme, OnePlus, Xiaomi та Vivo.

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