По суті, це просто дуже розумна камера, яка зможе відстежувати рух зіниць того, хто проходить перевірку

Розроблений близько 100 років тому поліграф в деяких країнах досі використовується як детектор брехні, хоча дослідження показали, що він здатний вимірювати тільки рівень стресу. В компанії Xiaomi запропонували альтернативний метод визначення брехні.

Як повідомляє китайське видання Ithome, Xiaomi отримала патент на свою технологію детектора брехні, яку можна використовувати в смартфонах або ноутбуках.

Як випливає з патенту, основою такого детектора брехні стане спеціальна камера з телеоб'єктивом, яка відстежує рух зіниць того, хто проходить перевірку. Алгоритм буде звіряти рух зіниць і їх розширення з патернами, що вказують, чи правду говорить людина. По суті, це просто дуже розумна камера.

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Відомо, що коли людина бреше, її зіниці незначно розширюються. Зазвичай це лише 4-8% від нормального розміру, що робить цю зміну важко помітною неозброєним оком. Крім того, коли людина говорить неправду, вона моргає набагато частіше, ніж зазвичай.

У патенті на дану технологію зазначено, що вона буде інтегруватися навіть в смартфони, що дозволить використовувати її практично скрізь, навіть вдома. Відомо, що детектор буде функціонувати в двох режимах: звичайному і з підвищеною ефективністю розпізнавання. Однак, поки немає інформації про те, коли саме дана технологія стане доступна для широкого використання.

Нагадаємо, раніше Xiaomi, випередивши Apple, анонсувала окуляри змішаної реальності Wireless AR Glass Discovery Edition. Вони підключаються без проводів до смартфона та управляються жестами рук і голови.

Водночас бренд Redmi, який належить Xiaomi, нещодавно анонсував найпотужнішу в світі зарядку для смартфона потужністю 300 Вт. Вона дозволяє зарядити телефон з 0 до 100% всього за п'ять хвилин.

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