Відомо, що компактний смартфон на базі Android буде позиціюватися як модель преміум-класу.

Ерік Мігіковський, засновник стартапу Pebble, творців одних з перших смарт-годинників на ринку, оголосив про майбутнє повернення бренду – тепер із компактним смартфоном.

За даними The Verge, для роботи над проєктом Small Android Phone вже зібрана команда фахівців з досвідом в мобільній індустрії. Наразі команда вже близька до вибору дисплея і процесора для майбутнього смартфона, а також визначається з одним з декількох десятків запропонованих дизайнів

Розробники відзначають, що гаджет буде мати впізнавану камеру, і екстер'єр буде обігравати саме її. Що стосується характеристик камери, то компанія відмовиться від використання 100-Мп датчиків на користь 50-Мп рішень. Якість фотографій при цьому допоможе поліпшити спеціальне ПЗ, Розробник якого поки не вказується.

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Нижче кілька прикладів можливого дизайну:

У міні-телефону вже є внутрішнє кодове ім'я – "Marvin" – але ще розглядають варіанти Pico або PIP, Howdy, а також Atlas. Сам апарат буде позиціюватися як модель преміум-класу, а передбачувана роздрібна ціна складе близько $850.

Для фінансування створення смартфона Pebble планує отримати кошти на краудфандинговій платформі Kickstarter – щоб покрити витрати на розробку і виробництво, бренду потрібно від 40 до 50 мільйонів доларів США.

Що потрібно знати про Pebble Smartwatch

Pebble (з англ. – "галька") – культовий смарт-годинник від компанії Pebble Technology, який здобув популярність завдяки краудфандинговій кампанії на сайті Kickstarter. Зібравши понад 10 млн доларів, Pebble став найуспішнішим проєктом на платформі.

Перша версія годинника була випущена на початку 2013 року, а потім були представлені Pebble Steel, Pebble Time, Pebble Time Round і Pebble 2. Наприкінці 2016 року Pebble була викуплена компанією Fitbit, а потім, у 2019 році, вона перейшла під крило Google.

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