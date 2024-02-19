У Meizu вважають, що нинішня індустрія смартфонів знаходиться в стагнації і споживачам потрібно дати щось нове.

Відомий китайський виробник Meizu офіційно повідомив про призупинення розробки традиційних смартфонів і тепер направить свої ресурси і досвід на створення "пристроїв завтрашнього дня", керованих штучним інтелектом (ШІ).

У компанії вважають, що індустрія смартфонів в нинішньому її вигляді знаходиться в стагнації і споживачам потрібно дати щось нове. У Meizu переконані, що майбутнє за ШІ-технологіями, тому тепер розвиватимуть цей напрямок, передає Gizchina.

Таким чином, розробка смартфонів Meizu 21 Pro, 22 і 23 припинена. Замість них, до кінця 2024 року, компанія покаже якийсь революційний пристрій, побудований на використанні ШІ-технологій.

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AI Device ("ШІ-девайси") – це компактні пристрої, зазвичай розміром з пейджер, за роботу яких відповідають нейромережі. Вони можуть замінити людям звичайні смартфони, а взаємодія з додатками відбувається через голосові команди. До "ШІ-девайсів" відносять розумний міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1. Щось схоже варто очікувати і від Meizu.

При цьому, в компанії запевнили, що підтримка оновленнями Meizu 20, Meizu 20 Pro і Meizu 21 найближчим часом не припиниться. Смартфони будуть отримувати оновлення згідно з графіком.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років – користувачам банально не цікаві нові пристрої. Також в останні роки спостерігається розширення сегмента б/у смартфонів.

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