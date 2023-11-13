Xiaomi хвалиться рекордно вузькими рамками, але замовчує, що не заміряє товщину металевого обрамлення корпусу.

Китайська компанія Meizu почала тизерити нову серію смартфонів Meizu 21. Повноцінна презентація відбудеться вже 15 листопада, а поки опублікували перший постер, який присвячений рекордно вузькій рамці екрана.

На постері показано передню частина майбутнього флагмана Meizu 21 та йдеться про вузьку нижню рамку екрана. Її товщина заявлена в 1,74 мм. Це повинна бути найтонша нижня рамка серед всіх телефонів.

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Xiaomi під час презентації флагманської серії Xiaomi 14 теж хвалилася супервузькими рамками екрана, а у нижній повинна була бути товщина 1,71 мм, що менше, ніж у iPhone 15 Pro. Але пізніше з'ясувалося, що Xiaomi заміряла лише відступ самого дисплея без урахування металевої окантовки, тому в реальності рамки помітно ширше. Очевидно, що в Meizu таким чином не упустили можливість підколоти конкурента.

Очікується, що Meizu 21 та 21 Pro будуть працювати на базі Snapdragon 8 Gen 3, яка поки використовується тільки в серії Xiaomi 14. Також відомо про 50-Мп сенсори. Особливих змін по частині дизайну не очікується.

В кінці березня після довгого затишшя Meizu повернулася на ринок смартфонів з трьома новими флагманами. Фактично, це суміш iPhone 14 Pro та Galaxy S23, але коштує дешевше. А працюють вони на фірмовій оболонці Flyme 10, яка вважається однією з найбільш плавних серед Android.

Презентація нової серії Meizu 21 відбудеться цієї середи, 15 листопада. Також до кінця цього місяця очікується дебют Redmi K70 і OnePlus 11.

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