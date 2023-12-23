Ціни поки немає, але геймери вже висловили великий інтерес до такого рішення.

LG в наступному році буде радувати геймерів новими моніторами. Виробник показав декілька OLED-моделей UltraGear. Найцікавіша з них – 32GS95UE на 32 дюйми з подвійним режимом роботи.

Так, монітор отримав підтримку функції Dual-Hz. В один клік можна буде змінювати режим відображення: 1080p з кадровою частотою 480 Гц для змагальних ігор або 4К з кадровою частотою 240 Гц для більш спокійних.

З інших характеристик: час відгуку 0,03 мс, охоплення колірної гами DCI-P3 98,5% і коефіцієнт контрастності 1 500 000:1. Як і більшість ігрових моніторів з високою частотою оновлення, він сумісний як з G-Sync і FreeSync Premium Pro. Варіанти підключення: два порти HDMI 2.1 і один DisplayPort 1.4.

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Ще одна цікава особливість LG UltraGear – технологія Pixel Sound, яка інтегрує динаміки в саму OLED-панель, усуваючи потребу у зовнішніх динаміках та заощаджуючи простір на столі.

Вартість монітора, як очікується, буде озвучена в рамках виставки CES 2024, яка пройде в січні. На ній Nvidia представить нові відеокарти RTX 40-ї серії з приставкою Super.

Раніше цієї осені Acer випустила ігровий монітор із частотою оновлення 540 Гц – це рекордна частота для моніторів. Насамперед новинка Acer буде цікава професійним кіберспортсменам.

Підбір монітора для комп'ютера – це завжди непросто. А якщо це ігровий – тим паче. Авторитетні експерти з ютуб-каналу Hardware Unboxed поділилися своєю думкою про найкращі ігрові монітори на сьогодні.

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