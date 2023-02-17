Офіційна прем'єра новинки відбудеться в найближчі тижні.

У вересні минулого року вийшов Redmi A1 – найдоступніший смартфон в асортименті Xiaomi. У найближчі тижні очікується офіційна прем'єра наступника в особі Redmi A2, але його характеристики й дизайн можна оцінити вже зараз.

Зовнішній вигляд телефону буде мати практично незмінний дизайн в порівнянні з попередником. Зате у нього зміниться процесор - якщо в Redmi A1 використовується MediaTek Helio A22 (4 ядра, 2 ГГц), то Redmi A2 отримає представлений напередодні MediaTek Helio G36 (8 ядер, 2,2 ГГц).

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Інші характеристики перенесли з Redmi A1:

Екран: 6,52", IPS, 1600×720 пікселів, 60 Гц.

Пам'ять: 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Камера: подвійна з основним 8-Мп сенсором і датчиком глибини (2 Мп), фронталка – 5 Мп.

Акумулятор: 5000 мАг з зарядкою 10 Вт.

ОС: Android Go на базі Android 13.

Пристрій, як очікується, будуть продавати в Європі за ціною 96 євро (~3700 грн). У плані колірного оформлення можна буде вибрати між зеленим, чорним, а також особливим синім кольором.

"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi теж на підході

Також Xiaomi незабаром збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, як очікується, покажуть разом з глобальними версіями Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.

За словами інсайдерів, майбутній флагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Також відомо, що вперше в смартфонах Xiaomi буде впроваджено об'єктив зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.

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