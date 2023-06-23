У всіх смартфонів в списку великий і яскравий дисплей, гучний звук динаміків, зручний корпус та хороша батарея. При цьому вони коштують дешевше 200 доларів.

Сьогодні ринок смартфонів заповнений різними варіантами для будь-якого бюджету. Однак не так багато моделей, які будуть одночасно зручними та інтуїтивно зрозумілими для людей похилого віку. Редактори Pocket Now склали рейтинг найкращих "бабушкофонів" для купівлі в 2023 році – всі вони коштують дешевше 200 доларів або 7000 грн.

Більш того, ці варіанти ідеальні для літніх родичів або дітей: їм не потрібно багато пам'яті, зате однозначно підійде великий і яскравий дисплей, гучний звук динаміків, зручний корпус і хороша батарея.

Відкриває рейтинг Samsung Galaxy A14 5G. Найголовніша перевага цього смартфона – співвідношення ціни і якості. При вартості дешевше $200 він пропонує функції, яких немає у конкурентів. По-перше, це дисплей FHD+ 90 Гц, якого немає в жодному іншому смартфоні зі списку. Він також має 6 ГБ оперативної пам'яті та великий акумулятор на 5000 мАг, якого вистачить на цілий день в інтернеті.

Відео дня

Оскільки смартфон вийшов тільки в цьому році, Samsung обіцяє оновлювати його мінімум до 2027 року. На додаток до всього, телефон працює на актуальній Android 13, тобто він не почне глючити через пару років і не і змусить купити ще щось гіпербюджетне.

За ним йде Moto G Stylus (2023) зі стилусом і великою батарейкою місткістю 5000 мАг. Також у нього великий і яскравий екран 6,5-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і 50-Мп камерою ззаду.

До того ж пристрій має водовідштовхувальне покриття, що забезпечує захист від випадкових бризок води або невеликого дощу. Також є монодинамік, який полегшує спілкування через телефон для людей зі зниженим слухом.

Трійку "бабушкофонів" замикає TCL 40 XL. Найголовніша перевага цього смартфона – величезний 6,75-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. У поєднанні з двома стереодинаміками він ідеально підходить для перегляду відео YouTube або відеодзвінків, що робить його чудовим варіантом для старшого покоління.

На задній панелі знаходиться потрійна камера, що складається з основного датчика на 50 МП і двох 2-Мп датчиків глибини і макрооб'єктива. Він також поставляється з вбудованим сховищем об'ємом 256 ГБ, так що у власників буде достатньо місця для зберігання фото і відео.

На четверте місце визначили OnePlus Nord N200. Цей смартфон оснащений великою батареєю на 5000 мАг, якої вистачить на цілий день використання, 6,49-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 1080p і підтримкою 5G.

Ще однією помітною особливістю Nord N200 є те, що серед усіх перерахованих смартфонів він пропонує найшвидшу зарядку USB-C на 18 Вт.

Замикає топ-5 Moto G Play (2023). При ціні нижче 150 доларів покупці отримують 6,5 дюймовий екран з частотою 90 Гц, батарею на 5000 мАг, сканер відбитків пальців на задній кришці і захист від вологи IP52.

За словами авторів рейтингу, це відмінний варіант для тих, хто хоче переглядати веб-сторінки, спілкуватися з друзями і робити фотографії типу "наведи і знімай".

Якщо у вас смартфон Xiaomi, раніше стало відомо,які моделі залишаться без MIUI 15. У список увійшли відносно свіжі пристрої, з виходу яких пройшло менш ніж три роки – перевірте, чи немає серед них вашого девайса.

До речі, якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, УНІАН ділився рейтингом найкрасивіших смартфонів 2023. Серед них – двоколірний Xiaomi і телефон Vivo, який змінює колір під сонцем.

Вас також можуть зацікавити новини: