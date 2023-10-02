Аксесуар підтримує безшовне підключення до декількох пристроїв одночасно.

Компанія Huawei запустила продажі Eyewear 2 – другого покоління своїх розумних окулярів, які дуже схожі на звичайні. Вони доступні в різних стилях, включаючи безрамкові, квадратні і з титановою рамкою.

Оновлені окуляри отримали ще більш витончений дизайн – інженери Huawei зменшили ширину дужок динаміків на 20% в порівнянні з оригіналом, внаслідок чого максимальна ширина склала всього 9,7 мм, а ширина в задній частині стала на 28% і зменшилася до всього 8,3 мм.

Як і перше покоління, аксесуар може відтворювати аудіо і дзвінки так, щоб оточуючі не чули, що у вас грає. Разом з тим Eyewear 2 отримали перший в індустрії аудіоблок з подвійною діафрагмою – завдяки цьому вдалося підвищити гучність до 30%, а амплітуда динаміків збільшилася на 40%. Окуляри також оснащені потрійною системою шумозаглушення, що забезпечує чистий звук при розмові.

З автономністю тут теж все в порядку: окуляри забезпечують до 11 годин прослуховування музики і до 9 годин розмови. Від 0 до 100% батарея окулярів заряджається швидше ніж за 1 годину.

Однією з ключових переваг Eyewear 2 є можливість безперебійного перемикання між пристроями під управлінням HarmonyOS, Android, iOS та Windows. Ціна в Китаї починається з позначки 1699 юанів (близько 7800 грн). Про вихід глобальної версії поки не повідомляється.

Раніше Huawei представила незвичайні "розумні" окуляри, що перетворюють дисплей смартфона в 120-дюймовий екран. При цьому візуально вони виглядають як звичайні сонцезахисні окуляри.

У Xiaomi теж недавно з'явилися бюджетні "розумні" окуляри – більш того, вони моментально стали бестселером. Їх можна під'єднати до смартфона через Bluetooth, щоб здійснювати дзвінки або слухати музику.

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