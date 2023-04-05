Список немалий, але в цілому очікуваний. Всі пристрої в списку вийшли в період з листопада 2015 року по листопад 2017 року.

Айфони, випущені в період з листопаду 2015 року по листопад 2017 року, не отримають iOS 17. Стало відомо, які смартфони Apple зможуть оновитися до iOS 17, а які вже вважаються повністю застарілими.

За даними порталу MacRumors, відразу шість пристроїв цієї осені не отримають iOS 17. Список немалий, але в цілому очікуваний.

Ось згаданий список:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

п'яте покоління базового iPad;

перше покоління 11-дюймового iPad Pro (2017 рік);

перше покоління 12,9-дюймового iPad Pro (2017 рік).

Таким чином, Apple уріже сумісність iOS 17 та iPadOS 17 для пристроїв із процесорами A11 Bionic і молодше, але при цьому iPad 6/7 і iPad Pro 2-го покоління, які працюють на базі A10 Fusion і A10X Fusion, залишаться в строю.

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Власникам згаданих моделей iPhone та iPad не слід турбуватися про те, що їх пристрої перестануть працювати – оновлюватися вони все одно будуть. Наприклад, тижнем раніше вийшли iOS 15.7.4 та iPadOS 15.7.4 для пристроїв, які не оновлюються до iOS або iPadOS 16.

Коли вийде iOS 17

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

До слова, актуальна версія iOS 16 вийшла досить спірною. Користувачі чекали від неї радикальних змін, а на ділі велика частина розрекламованих функцій вже давно стала буденністю для Android-користувачів.

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