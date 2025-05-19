На відміну від звичайних супутників, ці зможуть обробляти дані, що збираються ними самостійно.

Китай почав реалізацію проєкту зі створення космічного суперкомп'ютера – 14 травня з космодрому Цзюцюань успішно стартувала ракета-носій Long March 2D, вивівши на орбіту 12 супутників із запланованих 2800.

На відміну від звичайних супутників, ці супутники оброблятимуть дані, які збиратимуть, одразу, що дасть змогу не витрачати час на їхнє надсилання на Землю (нині до 90% даних губиться через обмежену пропускну спроможність), а також зменшити енергоспоживання і вуглецевий слід, пише портал Space News.

Кожен із 12 супутників має на борту ШІ-модуль із 8 млрд параметрів, яка може виконувати 744 трлн операцій за секунду, а кінцева мета – отримати мережу з тисяч супутників і досягти продуктивності у квінтильйони операцій.

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Супутники взаємодіють один з одним на швидкості до 100 Гб/с за допомогою лазерів і спільно використовують 30 ТБ пам'яті як сховище. Усі 12 з них несуть наукове корисне навантаження, включно з детектором рентгенівської поляризації, призначеним для реєстрації короткочасних космічних явищ, таких як гамма-сплески.

Крім того, супутники здатні створювати цифрові 3D-моделі, які можуть застосовуватися для екстреного реагування, в ігровій індустрії та туризмі, йдеться в заяві.

Очікується, що в майбутньому подібні проєкти можуть реалізувати США і Європа.

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