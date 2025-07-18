Generate Sound Effects можна випробувати безкоштовно на сайті Adobe Firefly.

Компанія Adobe додала до свого ШІ-сервісу Firefly незвичайний інструмент для генерації звуків. Він називається Generate Sound Effects і перетворює звуконаслідування голосом на реалістичні аудіоефекти, пише ZDNET.

Працює це так: нейромережі потрібно дати текстовий промпт для опису аудіоефекту, який потрібно створити, наприклад, "запуск ракети в космос". До цього опису можна додати запис голосу – з імітацією потрібного звуку.

"Firefly аналізує енергію і ритм вашого голосу, щоб точно синхронізувати ефекти з дією у відео і домогтися кінематографічного звучання", – кажуть розробники.

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Функція підтримує як готові ролики, так і кліпи, створені безпосередньо в Firefly. Нова розробка не підходить для генерації мови, але справляється з іншими звуками, які може імітувати людина.

Зараз Generate Sound Effects можна випробувати безкоштовно на сайті Adobe Firefly, але сама функція поки що перебуває в бета-версії.

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