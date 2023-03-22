Спершу сервіс буде доступний тільки в веб-версії, потім обіцяють вбудувати в Photoshop, After Effects і Premiere Pro.

Тепер у розробника Photoshop компанії Adobe теж є свій сервіс для генерації зображень на базі штучного інтелекту. Його назвали Adobe Firefly.

У компанії новий продукт описують, як "сімейство творчих генеративних ШІ-моделей". Поки доступно два інструменти: перший працює за аналогією з DALL-E або Midjourney, дозволяючи користувачам генерувати зображення, просто ввівши запит, інший же генерує стилізований текст, щось на зразок WordArt на основі AI.

Adobe Firefly відрізняється від інших подібних ШІ-сервісів тим, що для навчання алгоритмів використовується контент, не захищений авторським правом. Простіше кажучи, користувачі можуть спокійно використовувати отримані генеративні картинки в своїх проєктів, не побоюючись проблем з авторським правом.

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Ще одна перевага Adobe Firefly перед тим же Midjourney – зрозуміліший і зручніший інтерфейс. Щоб створити зображення, досить ввести текстовий запит і вказати потрібні параметри в спеціальному меню: стиль, освітлення, співвідношення сторін та інше. Там же можна ретушувати вже створені нейромережею зображення.

Спочатку Firefly буде доступний тільки в веб-версії, потім обіцяють вбудувати в Photoshop, After Effects і Premiere Pro. Охочі спробувати новинку в рамках бети можуть залишити заявку за посиланням.

За останні пару років генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв.

Якщо ви хочете спробувати, що з цього вийде, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

Так, наприклад, один з користувачів довірив нейромережі створити українські міста в образі героїв 17-19 століть. Цікаво, що столиця у неї вийшла суворим монархом, а Одеса – молодою дівчиною на морському узбережжі.

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