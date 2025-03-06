Найдорожча ШІ-модель буде націлена на підтримку "досліджень рівня доктора наук".

Стартап OpenAI планує стягувати з користувачів і компаній до 20 тисяч доларів на місяць за доступ до найпотужнішого та найпередовішого ШІ, пише видання The Information.

У публікації повідомляється, що автори ChatGPT готують запустити низку спеціалізованих ШІ-агентів. Вони будуть призначені для різних сфер, зокрема:

Агент "високоприбуткового працівника розумової праці" коштуватиме 2 тисячі доларів (~82 350 грн) на місяць

Агент розробника ПЗ обійдеться в 10 тисяч доларів (~408 000 грн) щомісяця.

Найдорожчий агент OpenAI, вартість якого оцінюють у 20 тисяч доларів (~850 000 грн) на місяць, пропонуватиме "дослідження рівня доктора наук".

Коли ці "агентні" інструменти будуть запущені і які клієнти зможуть отримати до них доступ - поки що не розголошується. Але The Information зазначає, що SoftBank, інвестор OpenAI, уже виділив $3 мільярди на купівлю цих рішень у 2025 році.

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Видання пише, що OpenAI потребує фінансування. Минулого року компанія зазнала збитків на близько $5 млрд за доходу в $3,7 млрд після оплати витрат, пов'язаних із роботою своїх сервісів, та інших витрат.

У грудні 2024-го OpenAI запустила підписку ChatGPT Pro за $200. Вона надає необмежений доступ до інструментів ChatGPT і ексклюзивну нову ШІ-модель. До цього найдорожчий тариф ChatGPT коштував $20.

Раніше керівник OpenAI Сем Альтманподілився подробицями про плани щодо запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що його не відрізнити від людини.

А тим часом випуск Siri, яка порозумнішала, відбудеться "в кращому разі" у 2027 році - з релізом iOS 20. Причина - власні великі мовні моделі (LLM) Apple досягли своєї межі, а її недостатньо за сучасними мірками.

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