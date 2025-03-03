Оновлена версія голосового асистента "в кращому випадку" стане частиною оновлення iOS 20.

Інтеграція ШІ в голосового помічника Siri, яка мала зробити його більш "розумним" і конкурентоспроможним на тлі ChatGPT, вкотре переноситься. Дебют нової Siri, спочатку запланований до iOS 19, відбудеться "в кращому разі" у 2027 році – з релізом iOS 20.

Про це виданню Bloomberg повідомили співробітники Apple. У чому проблема? По-перше, власні великі мовні моделі (LLM) Apple досягли своєї межі, а її недостатньо за сучасними мірками. Крім того, конкуренти регулярно переманюють топових фахівців з відділу Apple Intelligence.

По-друге, компанії не вистачає відеокарт. Коли Apple вирішила включитися в перегони за штучний інтелект, у Nvidia вже були замовлення на роки вперед. Через ці дві причини напрацювання купертинівців застарівають ще до офіційного анонсу.

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Марк Гурман з Bloomberg, що Apple варто покластися на сторонні рішення, а потім перейти на свої, коли вона розв'яже усі свої проблеми.

Гурман також зазначив, що в прийдешній iOS 19 практично не буде важливих нововведень для Apple Intelligence. Розробники досі працюють над функціями, які були анонсовані ще на WWDC минулого року.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple переконані, що в компанії припустилися помилки, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав бути на ШІ.

Нагадаємо, що Samsung впроваджує функції ШІ навіть у свої бюджетні смартфони, нехай і в дещо урізаному вигляді. Тоді як Apple Intelligence доступний тільки на iPhone 15 Pro/Pro Max і новіше.

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