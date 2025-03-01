Зараз ChatGPT 4.5 доступний тільки власникам підписки за 200 доларів, але скоро компанія це змінить.

OpenAI представила свою нову модель GPT 4.5, але доступ до неї поки що є тільки у передплатників Pro, які платять 200 доларів на місяць.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пояснив у X ( Twitter), що реліз проходить поетапно через брак вілеокарт:

"Ми швидко зростаємо, і в нас закінчилися графічні процесори. Наступного тижня ми додамо десятки тисяч графічних процесорів і випустимо її у версії Plus (підписка за 20 доларів - прим. УНІАН)".

Альтман також повідомив, що OpenAI розробляє власні ШІ-чіпи в партнерстві з Broadcom, але їхнє виробництво триватиме роки. Поки ж компанія змушена покладатися на Nvidia, чиї новітні Blackwell GPU вже розпродані до жовтня 2025 року.

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Що стосується GPT 4.5, модель виявилася дорогою: її обробка коштує 75 доларів за мільйон вхідних токенів і 150 доларів за мільйон вихідних, тоді як GPT 4o обходиться у 2,50 доларів і 10 доларів відповідно.

Альтман визнав, що GPT 4.5 не призначена для складних міркувань і не встановить рекордів, але водночас заявив, що вона має "особливу магію, яку він ніколи раніше не відчував".

Раніше ми розповідали, що в нейромережі Ілона Маска Grok 3 з'явився голосовий режим.

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