OnePlus 12 стане серйозним оновленням торішньої моделі і на момент виходу буде найпотужнішим смартфоном у світі.

Вже через пару днів OnePlus представить новий флагман OnePlus 12. Щоб підігріти інтерес до анонсу, компанія розповіла, чим буде дивувати в новому поколінні. Мінорним це оновлення точно не буде.

Наприклад, OnePlus 12 отримає так званий "голографічний звук". Це власна розробка компанії – з її допомогою смартфон буде здатний розрізняти звуки з різних джерел при їх одночасному відтворенні. Ще обіцяють автономність, яка "перевершить всяку уяву".

Які ще у нього будуть фішки:

Покращені стереодинаміки, що підтримують технологію Dolby Atmos.

"Найпотужніший вібромотор в галузі", який може адаптуватися під будь-які програми та ігри.

Багатофункціональний NFC – смартфон можна буде прикладати будь-якою стороною до термінала. Відео дня

Дисплей з підтримкою Dolby Vision.

Bluetooth 5.4, інтерфейс USB 3.2 Gen1, захист корпусу IP65;

До всього цього OnePlus 12 вже установив новий рекорд продуктивності серед Android-пристроїв, набравши 2,3 млн балів в бенчмарку AnTuTu. Для порівняння, найтоповіший смартфон Apple в схожому тесті набирає всього 1,64 млн бала.

Окрім топової продуктивності, OnePlus 12 зможе видавати рекордну яскравість екрана в 4500 ніт. Попередній рекорд серед смартфонних екранів – у Redmi K70 Pro (4000 ніт). Також в OnePlus вже підтвердили, що їх майбутній флагман першим на ринку отримає флагманський фотосенсор Sony lyt-808.

Презентація флагмана намічена на 5 грудня, а за межами Китаю пристрій має з'явитися в січні. Журналісти вважають, що OnePlus 12 може виявитися кращою покупкою, ніж останній iPhone 15 Pro Max від Apple.

Вас також можуть зацікавити новини: