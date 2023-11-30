Окрім топової продуктивності, OnePlus 12 зможе видавати рекордну яскравість екрана.

Офіційна прем'єра флагманського смартфона OnePlus 12 відбудеться вже 5 грудня. Ще до анонсу гаджет відзначився в популярному бенчмарку AnTuTu, встановивши новий світовий рекорд продуктивності серед Android-пристроїв.

Тести показали, що OnePlus 12 набрав 2,3 млн балів, обійшовши колишнього лідера в особі Red Magic 9 Pro. При цьому обидва вони працюють на процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Для порівняння, найтоповіший смартфон Apple в схожому тесті набирає всього 1,64 млн бала.

При цьому важливо відзначити, що OnePlus 12 є звичайним флагманом, він не орієнтований на ігри, як той же Red Magic 9 Pro. Водночас рекорд моделі Red Magic в AnTuTu – 2,291 млн балів, а він оснащений потужною системою тепловідведення і вентилятором, яких у OnePlus 12 немає.

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Чим ще виділяється OnePlus 12

Окрім разючої продуктивності, OnePlus 12 матиме дисплей рекордної яскравості 4500 ніт. Попередній рекорд серед смартфонних екранів – у Redmi K70 Pro (4000 ніт).

Також в OnePlus вже підтвердили, що їх майбутній флагман першим на ринку отримає флагманський фотосенсор Sony LYT-808.

Ще одним нововведеннями OnePlus 12 стане великий акумулятор. Він збільшиться аж на 400 мАг в порівнянні з OnePlus 11 і складе 5400 мАг.

Очікується, що всі ці вдосконалення зроблять OnePlus 12 помітно дорожчим, ніж OnePlus 11, який стартував від 700 доларів. Також є інформація, що початкова версія матиме 16/256 ГБ пам'яті замість 8/128 ГБ, що теж відіб'ється на ціні.

Раніше цієї осені OnePlus представила свій перший складаний смартфон OnePlus Open. Він виконаний у формі "розкладачки" і отримав топові LTPO-дисплеї і Snapdragon 8 Gen 2. Низка рецензентів називають його найкращим складаним смартфоном на сьогодні.

А ще раніше OnePlus випустила свій перший планшет – і це справжній "вбивця" iPad. З головних фішок: незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

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