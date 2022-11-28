Журналісти в своїх оглядах пишуть, що 160 Мп сенсор Honor 80 Pro зумів вивести деталізацію фото на "безпрецедентний рівень".

Минулого тижня компанія Honor анонсувала новеньку лінійку смартфонів – Honor 80. Вона складається з трьох моделей, в тому числі й топової Honor 80 Pro.

Відмінною особливістю "прошки" стала 160 Мп-камера – такої немає поки що ні в одному іншому пристрої на ринку смартфонів. Тому не дивно, що як тільки новинка потрапила в руки оглядачам, вони тут же почали робити фото на основну камеру девайса.

Журналісти в своїх оглядах пишуть, що 160 Мп сенсор Honor 80 Pro зумів вивести деталізацію фото на "безпрецедентний рівень". Також наголошується, що за допомогою смартфона можна робити чудові знімки, незалежно від того, який саме це модуль камери.

Відео дня

Крім основного 160-Мп сенсора, Honor 80 Pro отримав додатковий датчик з роздільною здатністю 50 Мп, який використовується для макрозйомки та надширокоформатних фото, і допоміжний 2-Мп модуль. Врізана в екран фронталка – подвійна (50 + 2 Мп).

Детальніше про Honor 80 Pro

Топова модель отримала вигнутий екран AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю 1,5 до (2700 х 1224 пікселі) і кадровою частотою 120 Гц. В основу Honor 80 Pro ліг процесор Snapdragon 8 + Gen 1. Акумулятор – 4800 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт.

Крім того, Honor 80 Pro – перший смартфон виробника з новітньою оболонкою MagicOS 7.0. Втім, те ж саме можна сказати й про інших представників лінійки.

У Китаї лінійка Honor 80 надійде в продаж на початку грудня. За початкову версію 80 Pro з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ флеш-пам'яті попросять 490 доларів. Також є варіанти 12/256 ГБ за 530 доларів та 12/512 ГБ за 575 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: