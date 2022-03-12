Функція розроблена спільно з українським урядом.

В умовах повномасштабної війни своєчасне повідомлення про повітряну тривогу може бути питанням життя й смерті. Ворог продовжує підло бомбити густонаселені населені пункти, а рятувальники – витягувати мирних громадян з-під руїн.

У зв'язку з цим техногігант Google додав функцію оповіщення про повітряну тривогу в усі смартфони, які працюють на базі операційної системи Android в Україні.

Система доповнить вже наявні способи інформування громадян про потенційну небезпеку, які використовуються владою нашої країни. Зокрема мовиться про застосунок "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку навіть в беззвучному режимі смартфона.

Оповіщення про повітряну тривогу буде виглядати наступним чином:

"Уряд України випустив попередження для %s в %S. Терміново в укриття. Натисніть, щоб змінити налаштування" (%s у %s – населений пункт і час, – ред.).

"Уряд скасував попередження для %s до %s. Натисніть, щоб змінити налаштування".

Останнє оновлення входить до складу сервісів Google Play. Якщо у вас його ще немає, не варто переживати. До кінця тижня послуга буде доступна всім українським андроїдам.

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