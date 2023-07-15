Конкурувати з Twitter їй буде складно, вважають аналітики.

Популярність соціальної мережі Threads від творців Meta, яка за форматом дуже схожа з Twitter, падає з кожним днем після запуску. Про це свідчать дані аналітиків Sensor Tower і Similarweb, повідомляє CNBC.

У звіті говориться, що користувачі часто скачують додаток і не заходять в нього на наступний день, а кількість щодня активних акаунтів зменшилася на 25% з моменту запуску.

Водночас щоденний час у додатку вже скоротився вдвічі – з 20 до 10 хвилин. Користувачі в цілому запускали додаток (веб-версії у Threads поки що немає) рідше, ніж додатки інших соцмереж.

Відео дня

Аналітики вважають, що у Threads є можливість стати популярною платформою, однак для цього доведеться докласти масу зусиль. За словами керуючого директора Sensor Tower Ентоні Бартолаччі, сервісу потрібно запропонувати щось більше, ніж просто "Twitter, але без Ілона Маска".

Дані Google Trends говорять про те, що інтерес до "Threads" перевищував інтерес до "Twitter" лише протягом одного дня – 6 липня, в день запуску соціальної мережі Meta. Після цього популярність запиту стрімко згасає.

Що з себе представляє Threads і як працює

Threads – це головний і найсерйозніший конкурент Twitter, принаймні "на папері". Марк Цукерберг взяв багато загублених чеснот твіттеру і об'єднав їх у новій соцмережі.

В цілому Threads –класичний сервіс мікроблогів, де можна викладати пости (до 500 символів), фотографії та відео, лайкати, коментувати і репост публікації, підписуватися на цікаві акаунти.

Однак поки у сервісу вистачає і своїх мінусів. Наприклад, видалити обліковий запис в Threads можна тільки разом з профілем Instagram. До того ж нова соцмережа з першого ж дня почала банити українських користувачів за "неприйнятний контент".

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