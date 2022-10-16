Пристрій підтримує стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління – стане в пригоді для хмарного геймінгу.

Компанія Razer анонсувала свою першу портативну консоль Edge, яку відразу записали в конкуренти Steam Deck. По суті, вона нагадує компактний планшет зі знімним геймпадом.

Пристрій працює на "операційці" Android 12 і насамперед орієнтований на хмарний геймінг. З коробки встановлені Xbox Cloud і Nvidia GeForce Now, а також Steam Link для трансляції ігор зі своєї ПК-бібліотеки.

Технічні характеристики Razer Edge:

Екран: 6,8", 2400×1080, AMOLED, 144 Гц;

Процесор: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ постійної UFS 3.1, слот для microSD;

Камера: 5 Мп (Селфі);

Операційна система: Android 12;

Акумулятор: 5000 мАг;

Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, 5G (опціонально), аудіоджек.

Геймпад тут оснащений двома аналоговими стіками, D-Pad, двома тригерами і вісьмома кнопками, а також тактильною віддачею Razer HyperSense. Наявність селф-камери дозволяє вести стріми на онлайн-майданчиках по типу Twitch або брати участь в дзвінках по Zoom.

Відео дня

Купити прямо зараз новинку не вийде – продажі стартують в січні 2023 року. Але ціна вже відома: 400 доларів за версію з підтримкою тільки Wi-Fi (буде варіант і з вбудованим модемом 5G).

Про Steam Deck

Це портативна консоль від компанії Valve, випущена в грудні 2021 року. Базову версію консолі оцінили в $399, проте перекупники просять за неї захмарні суми.

Її головна мета – запускати ігри з бібліотеки Steam, однак гаджет годиться і для нескладних робочих завдань. Якщо встановити на нього Windows – а така можливість присутня – і підключити пристрій до зовнішнього дисплея, то вийде звичайний комп'ютер із середньою начинкою.

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