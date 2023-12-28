Зараз пристрій можна придбати через краудфандингову кампанію Kickstarter за 159 доларів.

На краундфандинговій платформі Kickstarter, де ентузіасти збирають гроші на свої проєкти, з'явився по-справжньому унікальний гаджет – це компактна ретро-консоль, яку можна носити на руці як годинник. Подібних пристроїв немає на ринку.

Називається гаджет Retro Gaming Watch. У нього квадратний корпус і ремінець, а на верхній частині встановлено невеликий екран – на нього виводиться інформація про час, погоду та інші дані. Корпус відкривається, як розкладачка, а під ним знаходиться ще один 1,54-дюймовий дисплей.

Під внутрішнім дисплеєм розташовані елементи управління: хрестовина і чотири кнопки. Зовні пристрій нагадує класичну консоль Game Boy.

Всередині пристрою працює чіп, який дозволить запускати 8-бітні або 16-бітні ігри. Нові проєкти не запустиш, але цього і не треба – на компактній ретро-консолі працює вся класика.

Якщо використовувати девайс як смарт-годинник, він може пропрацювати до двох діб, якщо включити режим геймінгу гаджет протягне до чотирьох годин.

Зараз Retro Gaming Watch можна придбати через краудфандинг за 159 доларів або близько 6000 грн. Очікується, що пристрій буде відправлено покупцям у листопаді 2024 року.

Раніше Atari випустила сучасну версію своєї культової консолі – Atari 2600. Оригінальна модель була випущена в 70-х і стала найпопулярнішою свого часу.

А Sony почала продаж оновленої PlayStation 5 зі знімним дисководом, яку прозвали PS5 Slim. Новинка не тільки легше і менше попередниці, але ще працює трохи тихіше, а також отримала 1 ТБ пам'яті.

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