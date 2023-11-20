На відміну від інших, адаптованих під сучасні реалії консолей, Atari 2600+ оснащена портами для оригінальних геймпадів і слотом для оригінальних же картриджів.

Atari, одна з найвпізнаваніших компаній часів розквіту комп'ютерних ігор, запустила в продаж оновлену версію своєї культової консолі – Atari 2600. Оригінальна модель була випущена в 70-х і стала найпопулярнішою свого часу.

Девайс отримав назву Atari 2600+, більш компактні розміри, порти USB-C і HDMI, а також підтримку широкоформатних телевізорів, зберігши при цьому сумісність зі старими картриджами від Atari 2600 і 7800.

У стандартну комплектацію консолі входить один джойстик, а також картридж із 10 хітовими іграми часів 1970-х та 1980-х. Серед найпопулярніших ігор для Atari 2600 були такі хіти, як Space Invaders, Pac-Man, Asteroids і Breakout. Пізніше вони були перенесені на інші платформи.

Ігрові ЗМІ вже опублікували огляд консолі. Atari 2600+ назвали стильним ретро-пристроєм, який викликає сильну ностальгію за тими часами, коли ігри були значно простіше. Але відмітили, що сучасним геймерам нехитрі аркади з простенькою графікою навряд чи будуть цікаві.

Вартість Atari 2600+ становить 130 доларів або 4600 грн за актуальним курсом.

А раніше цього місяця Sony почала продажі оновленої консолі PlayStation 5 зі знімним дисководом, яку прозвали PS5 Slim. Новинка не тільки легше і менше попередниці, але ще працює трохи тихіше, а також отримала 1 ТБ пам'яті.

Водночас ми зібрали великий матеріал по GTA 6: все, що відомо про одну з найочікуваніших ігор сучасності. І чому її вихід вважається одним з найбільш довгоочікуваних подій в ігровому календарі.

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