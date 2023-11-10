PS5 Slim, як її називають деякі, легше, менше і тепер з новою підставкою.

Компанія Sony почала продажі оновленої консолі PlayStation 5 зі знімним дисководом, яку "у народі" прозвали PS5 Slim. Новинка не тільки легше і менше попередниці, але ще працює трохи тихіше, а також отримала 1 ТБ пам'яті.

Поки придбати новинку за ціною 450 доларів можна в США, Канаді та Японії, у наступні місяці вона добереться до інших країн. Комплект з Marvel's Spider-Man 2 продають за 500 доларів. Тобто покупець отримує один з головних ігрових релізів року в подарунок.

Оновлена PlayStaton 5 відрізняється від оригіналу переробленим дизайном, зменшеними габаритами, знімним приводом для читання дисків, а накопичувач виріс з 825 ГБ до 1 ТБ. Разом з тим верхні половини бічних панелей зробили глянцевими, а дисковод можна зняти без інструментів.

Однак варто враховувати, що в комплекті зі зменшеною PS5 не йде вертикальна підставка, тому її доведеться докуповувати окремо за $30. Інший важливий момент – зовнішній привід, що підключається до digital-версії PS5. Він чіпляється збоку і не підходить для старої версії консолі. Вартість приводу – 80 доларів.

Розбір консолі та її "нутрощі" можна подивитися в ролику нижче:

Раніше Sony підтвердила, що оригінальна модель консолі PS5 більше не буде вироблятися. Таким чином, після того, як запаси початкових PS5 закінчаться в магазинах, у користувачів не буде особливо варіантів, і їм доведеться купувати полегшену PlayStation 5.

Також є інформація, що Sony працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Нібито консоль буде орієнтуватися на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, скоріш все, в листопаді 2024 року.

Раніше УНІАН розповідав про те, на ПК і консолях вийшла головоломка The Talos Principle 2 –через дев'ять років після оригіналу. Критики і звичайні гравці прийняли сиквел дуже тепло, а деякі навіть називають однією з кращих ігор в цьому поколінні.

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