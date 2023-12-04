Розробники називають його найменшим і найлегшим самокатом в світі.

На онлайн-майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, з'явився доволі цікавий винахід – самокат-трансформер, який легко складається і поміщається в портфель. Розробники називають його "найменшим і найлегшим самокатом у світі".

Називається девайс Shimizu Arma. Особлива конструкція дозволяє скласти його в невеликий портфель з вбудованою ручкою вагою всього 4,5 кг. Весь процес складання займає менше ніж 30 секунд, пише Gizmochina.

Ще одна його особливість – знімний акумулятор, що розв'язує загальну проблему на ринку електросамокатів. Користувачі можуть швидко замінити розряджену батарею на повністю заряджену, збільшуючи запас ходу самоката і усуваючи постійне занепокоєння про запас ходу.

Двигун потужністю 250 Вт дозволяє електросамокату долати за одну поїздку до 14 км з максимальною швидкістю 24 км/год, забезпечуючи баланс між ефективністю і безпекою при поїздках по місту на короткі відстані. Зарядити його можна через USB-C за дві години.

Наочно процес трансформації електросамоката в чемоданчик показано у відеоролику. Дивіться, як все відбувається:

Наразі гроші на самокат збирають через Kickstarter. Ціна Arma з одним акумулятором в комплекті становить близько 920 доларів. Перші поставки заплановані на липень 2024 року.

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