Йдеться про наявність на знімках непередбаченого розмиття і нечітких областей.

Samsung визнала проблему з камерою у деяких смартфонів лінійки Galaxy S23. Йдеться про наявність на знімках непередбаченого розмиття. Повідомляється, що проблема обмежена основними камерами S23 і S23+, тоді як у S23 Ultra такої проблеми помічено не було.

Компанія довго відмовчувалася, але, мабуть, кількість скарг стало критичним. На офіційному сайті польського ком'юніті представники Samsung заявили, що знають про проблему та вирішать її в майбутньому за допомогою оновлення.

Проблема в роботі камер смартфонів Galaxy S23 виявилася відразу після виходу, в березні 2023 року. Користувачі поскаржилися, що при зйомці в лівій частині фотографій, знятих в ландшафтному режимі, з'являється розмита і нечітка область. "Розмиття" також особливо помітно при зніманні документів і тексту.

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У своєму дописі виробник пояснив, що це тому, що задня ширококутна камера на S23 та S23 Plus має яскраву діафрагму для більшої ефективності в темряві. Однак за певних налаштувань фокусування ця властивість також може зробити фон фотографій трохи розмитим.

В якості тимчасового заходу в Samsung запропонували користувачам знімати об'єкти на відстані не менше 30 см. Також можна спробувати переробити знімок, тримаючи смартфон вертикально, а не горизонтально або по діагоналі.

Раніше УНІАН писав про те, що собівартість смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra становить $469 при роздрібній ціні в $1199, тобто компанія заробляє на кожному проданому смартфоні понад 700 доларів, але це, звичайно, без урахування багатьох факторів, включаючи рекламу, логістику і так далі.

У 2023 році камери смартфонів стали набагато досконалішими. При цьому якщо виставити правильні настройки, то можна отримувати якісні знімки навіть якщо у вас бюджетна модель. УНІАН ділився порадами, які допоможуть прокачати ваш скіл фотографування на камеру смартфона.

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