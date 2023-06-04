Останній флагман Samsung продається за 1200 доларів, а компанії коштує майже втричі менше.

Galaxy S23 Ultra – останній флагман Samsung і один з найбільш наворочених смартфонів на ринку. Його ціна на старті становила $1199 (~44 000 грн). Однак користувачі вважають, що компанія сильно загнула цінник. Експерти з'ясували, чи так це.

Дослідницька фірма Counterpoint Research розібрала Galaxy S23 Ultra і підрахувала вартість пристрою і кожної його складової. Як виявляється, один Galaxy S23 Ultra коштує Samsung 469 доларів, тобто компанія заробляє понад 700 доларів на кожному проданому смартфоні, але це, звичайно, без урахування багатьох факторів, включаючи рекламу, логістику тощо.

Більше третини ціни виробництва флагмана припадає на процесор Snapdragon 8 Gen 2 і модулі зв'язку, включаючи модулі 5G, Wi-Fi і Bluetooth. Друге місце за витратами займає дисплей ($84), далі йдуть камери ($65) і пам'ять ($51).

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Відомо, що Samsung бере участь у виготовленні свого флагмана лише на 33%, решта 67% – технології інших компаній. Яких саме, показано на графіку нижче:

Для порівняння, за даними Counterpoint Research, собівартість Xiaomi 12S Ultra становить $516 при ринковій вартості смартфона в $899. Умовно даремно покупець витрачає $383, що на $347 нижче, ніж переплата за Galaxy S23 Ultra.

Раніше повідомлялося, що Samsung переносить в свої бюджетні смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це погані новини. Відтепер недорогі пристрої компанії не матимуть зарядного пристрою в комплекті. Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14.

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