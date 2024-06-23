В Android з'явиться корисна функція, яка повідомить, що не так з вашим телефоном

Діагностика дасть змогу перевірити стан батареї, дисплея, сховища та інших компонентів.

З виходом Android 15 у користувачів з'явиться функціонал, який дасть змогу дізнатися, що не так з вашим смартфоном без походу в сервісний центр.

Нововведення було виявлено в останній бета-версії Android 15, яка доступна на смартфонах Google Pixel. У цієї функції є два режими:

Працездатність компонентів – дає змогу запускати ручні тести і переглядати стан батареї та сховища;

Режим оцінки – дає змогу використовувати один пристрій для оцінки іншого.

Наразі Android-смартфони вже надають інформацію про стан батареї, але нова функція працює трохи глибше і здатна виконувати ручні тести для перевірки, зокрема, дисплея та реакції сенсорного екрана. Крім того, вона надаватиме дані про стан чіпа пам'яті та попереджатиме про можливу загрозу втрати даних або брак місця.

Відео дня

Реліз стабільної версії Android 15 відбудеться не раніше вересня, а поки що бета-версію ОС можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6, і деякі Xiaomi, OnePlus та апарати інших брендів.

Очікується, що з виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми, а ще автоматично підключить смартфон до супутника, якщо немає зв'язку. Також усі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

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