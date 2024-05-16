Відтепер бету можна поставити не тільки на Pixel, а й на деякі Xiaomi, OnePlus, Nothing і апарати інших брендів.

Google опублікувала список телефонів і планшетів різних брендів, на яких вже зараз можна спробувати нові можливості Android 15. Ця версія ОС наразі проходить бета-тестування, а її повноцінний реліз, як очікується, відбудеться наприкінці літа.

Якщо раніше "бету" Android 15 можна було поставити тільки на Pixel, то тепер список підтримуваних пристроїв виглядає так:

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro

Xiaomi 14, 13T Pro, 13T Pro, Pad 6S Pro 12.4

iQOO 12

Vivo X100

Oppo Find N3

OnePlus Open, 12

Nothing Phone (2а)

Tecno Camon 30 Pro 5G

Honor Magic 6 Pro, Magic V2, Honor Magic 6 Pro

Realme 12 Pro Plus 5G

Lenovo Tab Extreme

Sharp Aquos Sense8

Хоча до офіційного релізу Android 15 ще щонайменше 3 проміжних релізи, більша частина нововведень давно відома. Наприклад, операційка дасть змогу шукати вимкнений телефон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані додатки, а ще автоматично під'єднає смартфон до супутникового зв'язку в зоні відсутності покриття GSM.

Однією з найулюбленіших у користувачів функцій Android 15 стало зниження гучності сповіщень. Тепер якщо з одного додатку приходить десятки оповіщень поспіль, система поступово знижуватиме їхню гучність. Також Android 15 отримав ексклюзивну "фішку" екосистеми Apple – можливість поділитися аудіопотоком з друзями.

Якщо вам цікаво, як встановити бета Android 15 на свій смартфон, процес, чесно кажучи, не такий вже й складний. Вам просто потрібно зайти сюди, знайти виробника вашого пристрою, і слідувати інструкції зі встановлення.

Раніше в мережі публікувався повний список гаджетів, які отримають Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш смартфон нову прошивку – чи є сенс чекати апдейта, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, фахівці AnTuTu оновили рейтинги найкрутіших за ціною/якістю телефонів у 2024 році. У "народній" категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – OnePlus 12.

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