Google опублікувала список телефонів і планшетів різних брендів, на яких вже зараз можна спробувати нові можливості Android 15. Ця версія ОС наразі проходить бета-тестування, а її повноцінний реліз, як очікується, відбудеться наприкінці літа.
Якщо раніше "бету" Android 15 можна було поставити тільки на Pixel, то тепер список підтримуваних пристроїв виглядає так:
- Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro
- Xiaomi 14, 13T Pro, 13T Pro, Pad 6S Pro 12.4
- iQOO 12
- Vivo X100
- Oppo Find N3
- OnePlus Open, 12
- Nothing Phone (2а)
- Tecno Camon 30 Pro 5G
- Honor Magic 6 Pro, Magic V2, Honor Magic 6 Pro
- Realme 12 Pro Plus 5G
- Lenovo Tab Extreme
- Sharp Aquos Sense8
Хоча до офіційного релізу Android 15 ще щонайменше 3 проміжних релізи, більша частина нововведень давно відома. Наприклад, операційка дасть змогу шукати вимкнений телефон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані додатки, а ще автоматично під'єднає смартфон до супутникового зв'язку в зоні відсутності покриття GSM.
Однією з найулюбленіших у користувачів функцій Android 15 стало зниження гучності сповіщень. Тепер якщо з одного додатку приходить десятки оповіщень поспіль, система поступово знижуватиме їхню гучність. Також Android 15 отримав ексклюзивну "фішку" екосистеми Apple – можливість поділитися аудіопотоком з друзями.
Якщо вам цікаво, як встановити бета Android 15 на свій смартфон, процес, чесно кажучи, не такий вже й складний. Вам просто потрібно зайти сюди, знайти виробника вашого пристрою, і слідувати інструкції зі встановлення.
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