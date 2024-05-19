Тривалість автономної роботи на деяких пристроях може зрости до 3 годин.

Кожна нова версія ОС Android пропонує безліч нових цікавих функцій, які рекламуються найгучніше. Бувають також приховані фічі, які відіграють не менш важливу роль у підвищенні якості роботи вашого девайса. Наприклад, з Android 15 смартфон зможе довше працювати в режимі очікування.

Це удосконалення було відзначено на недавньому івенті Google I/O 2024, де Google представила другу бета-версію Android 15. Інженери компанії переробили принцип обробки фонових завдань системи, завдяки чому тривалість роботи без підзарядки може зрости до 3 годин.

Ключовим моментом у цьому поліпшенні є збільшення у два рази швидкості переходу смартфонів у режим очікування, якщо порівнювати з Android 14. Він активується, якщо ви залишите пристрій нерухомим на деякий час і дисплей згасне. У режимі очікування додаткам обмежується доступ до мережі та ресурсоємних служб, що дає змогу пристроям довше працювати.

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Підвищення автономності стосується всіх смартфонів, які отримають апдейт до Android 15, а також операційної системи для носимих пристроїв Wear OS 6, яка повинна вийти в наступному році.

Також з виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми, а ще автоматично підключить смартфон до супутника, якщо немає зв'язку. 15 травня Google випустила Android 15 Beta 2 – її можна встановити на цілу низку смартфонів і не тільки Pixel.

Раніше в мережі публікувався повний список гаджетів, які отримають Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш смартфон нову прошивку, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, фахівці AnTuTu оновили рейтинги найкрутіших за ціною/якістю телефонів у 2024 році. У "найнароднішій" категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій - OnePlus 12.

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