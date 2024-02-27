Щорічна конференція WWDC, на якій Apple анонсує нові версії ОС, пройде цього літа. Але нам уже відомо, які iPhone і iPad отримають нові iOS і iPadOS 18.
Якщо вірити списку MacRumors, iOS 18 отримають всі сучасні смартфони бренду з новим дизайном – виняток становитимуть лише "бюджетники" iPhone SE. Ось повний список майбутніх володарів iOS 18:
- Серія iPhone 15,
- Серія iPhone 14,
- Серія iPhone 13,
- Серія iPhone 12,
- Серія iPhone 11,
- iPhone XS і XS Max,
- iPhone XR,
- iPhone SE другого і третього поколінь.
Само собою, iOS 18 також буде попередньо встановлено в усіх моделях iPhone 16, які покажуть у вересні.
Список планшетів, які отримають iPad OS 18:
- iPad Pro (2-го покоління і новіше),
- iPad Air (3-го покоління і новіше),
- iPad (6-го покоління і новіше),
- iPad mini (5-го покоління і новіше).
За інформацією Bloomberg, iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії iPhone. Велика частина змін буде присвячена штучному інтелекту, а Siri стане набагато розумнішою. Ще одним важливим нововведенням буде підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS.
При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а старі моделі отримають тільки деякі з нових можливостей. Особливо це стосується штучного інтелекту та інших нейромережевих можливостей.
Apple анонсує iOS 18 на своїй щорічній конференції розробників WWDC у червні, де точно підтвердить список підтримуваних iPhone, а публічна версія вийде у вересні.