iOS 18 називають найбільшим оновленням за всю історію існування iPhone.

Щорічна конференція WWDC, на якій Apple анонсує нові версії ОС, пройде цього літа. Але нам уже відомо, які iPhone і iPad отримають нові iOS і iPadOS 18.

Якщо вірити списку MacRumors, iOS 18 отримають всі сучасні смартфони бренду з новим дизайном – виняток становитимуть лише "бюджетники" iPhone SE. Ось повний список майбутніх володарів iOS 18:

Серія iPhone 15,

Серія iPhone 14,

Серія iPhone 13,

Серія iPhone 12,

Серія iPhone 11,

iPhone XS і XS Max,

iPhone XR,

iPhone SE другого і третього поколінь.

Само собою, iOS 18 також буде попередньо встановлено в усіх моделях iPhone 16, які покажуть у вересні.

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Список планшетів, які отримають iPad OS 18:

iPad Pro (2-го покоління і новіше),

iPad Air (3-го покоління і новіше),

iPad (6-го покоління і новіше),

iPad mini (5-го покоління і новіше).

За інформацією Bloomberg, iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії iPhone. Велика частина змін буде присвячена штучному інтелекту, а Siri стане набагато розумнішою. Ще одним важливим нововведенням буде підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS.

При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а старі моделі отримають тільки деякі з нових можливостей. Особливо це стосується штучного інтелекту та інших нейромережевих можливостей.

Apple анонсує iOS 18 на своїй щорічній конференції розробників WWDC у червні, де точно підтвердить список підтримуваних iPhone, а публічна версія вийде у вересні.

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